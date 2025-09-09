Соратники Исламского государства пришли на похороны и убили мачете 50 человек

В Африке соратники Исламского государства убили 50 человек на похоронах

Связанная с «Исламским государством» (организация запрещена в России) группировка устроила резню на похоронах в Конго. Об этом сообщает The Reuters.

По данным издания, инцидент произошел в городе Нтойо, в провинции Северное Киву. Люди пришли на похороны, но около девяти часов вечера представители группировки напали на них с мачете.

В результате были убиты 50 человек. При этом, по данным представителей местных властей, число погибших может возрасти, так как многие люди числятся пропавшими без вести. На данный момент поиски продолжаются.

До этого несовершеннолетнего сторонника деятельности «Исламского государства» осудили за подготовку теракта на концерте в Германии.

Иностранец помогал другому подростку, находящемуся в Австрии, переводить инструкции по изготовлению бомбы и организовал связь с членами организации. Помимо этого, молодой человек дал собеседнику текст клятвы верности террористам.

На момент подготовки юноше было 14 лет, перед судом он предстал спустя два года. Его приговорили к лишению свободы на год и шесть месяцев.

