«Несколько раз перекрутило»: в Петербурге кульбит байкера после удара авто сняли на видео

В Петербурге на видео сняли, как байкер сделал сальто в воздухе после удара авто

В Санкт-Петербурге байкер сделал сальто после удара об иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Мотоциклиста выбило из седла и несколько раз перекрутило в воздухе от столкновения с легковушкой. ДТП произошло рано утром на пересечении Маршала Жукова и Солдата Корзуна», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в боковую часть проезжающего автомобиля, от удара байкер подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть. На записи также заметно, что в момент аварии мужчина находился в шлеме. При этом в первые секунды после произошедшего к пострадавшему мужчине никто не подходит.

По информации канала, мотоциклист ехал на небольшой скорости, соблюдая правила. Резкий маневр совершил водитель автомобиля Škoda: он начал поворачивать, не включив поворотник. В результате ДТП байкер получил серьезную травму ноги.

