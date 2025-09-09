На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отец четверых детей, погибших от дихлофоса, получил два года условно

Отец погибших от дихлофоса в Красноярском крае детей получил два года условно
true
true
true

Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно отца четверых детей, которые погибли от отравления дихлофосом. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Адвокат подсудимого просил оправдать его, утверждая, что мужчина не мог предвидеть столь тяжелых последствий применения инсектицида и поставил под сомнение достоверность экспертиз. Сам обвиняемый попросил суд о снисхождении.

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Трагедия произошла 21 сентября 2024 года в поселке Красная Сопка. В результате отравления парами инсектицида выжили только родители. Мать на тот момент находилась на девятом месяце беременности. Четверо детей — девочки 6, 11 и 12 лет и 13-летний мальчик — скончались. По данным следствия, отец семейства нарушил меры безопасности при распылении дихлофоса в квартире.

Ранее сообщалось, что отец четверых детей, погибших от отравления, намерен судиться с производителем дихлофоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами