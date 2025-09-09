Отец четверых детей, погибших от дихлофоса, получил два года условно

Отец погибших от дихлофоса в Красноярском крае детей получил два года условно

Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно отца четверых детей, которые погибли от отравления дихлофосом. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Адвокат подсудимого просил оправдать его, утверждая, что мужчина не мог предвидеть столь тяжелых последствий применения инсектицида и поставил под сомнение достоверность экспертиз. Сам обвиняемый попросил суд о снисхождении.

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Трагедия произошла 21 сентября 2024 года в поселке Красная Сопка. В результате отравления парами инсектицида выжили только родители. Мать на тот момент находилась на девятом месяце беременности. Четверо детей — девочки 6, 11 и 12 лет и 13-летний мальчик — скончались. По данным следствия, отец семейства нарушил меры безопасности при распылении дихлофоса в квартире.

Ранее сообщалось, что отец четверых детей, погибших от отравления, намерен судиться с производителем дихлофоса.