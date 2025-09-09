В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Тамбова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Представитель Росавиации пояснил, что введение данных ограничений обусловлено необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Накануне в новосибирском аэропорту «Толмачево» наблюдались массовые задержки рейсов. Среди городов, откуда запоздали рейсы: Владивосток, Иркутск, Абакан, Братск, Сочи, Кызыл, Усть-Каменогорск, Пекин, Благовещенск и Новокузнецк. Рейс, направлявшийся в Санкт-Петербург, был отменен.

7 сентября сотни пассажиров застряли в аэропорту Стригино (Нижний Новгород) из-за ограничений, вызвавших задержки рейсов в Москву, Екатеринбург и Анталью. Работа аэропорта была парализована до 9 утра, пассажирам пришлось ночевать в воздушной гавани.

