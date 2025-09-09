Названы симптомы эндометриоза, которые многие игнорируют годами

Эндометриоз часто называют «болезнью-хамелеоном». Он поражает миллионы женщин по всему миру, но часто остается незамеченным. Многие годы пациентки живут с заболеванием, списывая симптомы на общее недомогание или предменструальный синдром. Однако симптоматику эндометриоза не стоит игнорировать ни в коем случае. Ведь от этого зависит репродуктивное здоровье женщины, рассказала «Газете.Ru» врач-гинеколог «СМ-Клиника» Ксения Калашникова (Засова).

По словам врача, одна из главных проблем — в том, что симптомы эндометриоза нередко маскируются под другие заболевания.

Первый и самый частый симптом эндометриоза — болезненные и обильные менструации. При этом речь идет не о легком дискомфорте, а о сильных болях, которые выбивают из привычного ритма. Женщина вынуждена отменять важные дела, принимать обезболивающие и буквально «пережидать» эти дни. Если каждый менструальный цикл сопровождается болезненными ощущениями, это весомый повод обратиться к врачу.

Нередко боль не ограничивается периодом менструации. Она может появляться в области малого таза за несколько дней до ее начала, сохраняться после этого в течение нескольких месяцев или присутствовать постоянно. Такая хроническая боль внизу живота часто списывается на проблемы с кишечником, но именно это может быть ключевым признаком эндометриоза.

Другой характерный симптом — физический дискомфорт во время полового акта. Специалисты объясняют такое состояние расположением обширных очагов эндометриоза в малом тазу.

«Многие женщины стесняются обсуждать интимную проблему даже с врачом. Но это важный диагностический признак, который помогает выявить болезнь и начать своевременное лечение», — подчеркнула Калашникова.

Кроме того, эндометриоз может поражать не только репродуктивные, но и соседние органы — мочевой пузырь и кишечник. В таких случаях появляются «необычные» симптомы: болезненное мочеиспускание во время менструации, учащенные позывы, боли при дефекации, запоры или, напротив, диарея, связанные с циклом.

Заболевание также считается одной из частых причин женского бесплодия. Оно может нарушать работу яичников и маточных труб, препятствуя нормальной имплантации эмбриона.

«Конечно, не каждая женщина с эндометриозом сталкивается с бесплодием, но риски у таких пациенток намного выше. Поэтому при проблемах с зачатием важно комплексно обследоваться, чтобы исключить эту патологию или что-либо другое», — отметила гинеколог.

Эксперт порекомендовала обратить внимание на еще один, казалось бы, совсем неочевидный признак, — постоянную мигрень. У женщин с эндометриозом пульсирующая головная боль появляется в 4–5 раз чаще, чем у здоровых пациенток.

Эндометриоз может значительно снижать качество жизни, но при своевременной диагностике хорошо поддается лечению. В случае с этим заболеванием врачи применяют лекарственную терапию или хирургические методики, позволяющие предотвратить прогрессирование болезни и сохранить репродуктивное здоровье.

«Самое главное — не терпеть дискомфорт и боль. Это далеко не норма, даже если у вас в этот момент менструация «по графику». Симптомы эндометриоза нужно воспринимать всерьез и не стесняться обсуждать с врачом», — посоветовала гинеколог.

