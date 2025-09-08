На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Челябинец ограбил супермаркет и попался, вернувшись обратно в другой одежде

Житель Челябинска ограбил магазин и вернулся обратно, сняв с головы балаклаву
close
Depositphotos

В Челябинске мужчина ограбил магазин и был пойман, когда вернулся обратно. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В июле этого года обвиняемый надел балаклаву и в ночное время зашел в местный супермаркет. По версии следствия, злоумышленник достал нож и потребовал, чтобы сотрудник магазина отдал ему деньги из кассы. Затем он забрал 4000 рублей и скрылся с места преступления.

«Спустя непродолжительное время обвиняемый вернулся в супермаркет чтобы через банкомат внести похищенные деньги на банковский счет, однако был опознан по характерным внешним признакам и задержан сотрудниками магазина», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). В ближайшее время он предстанет перед судом. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее начинающий преступник ограбил ювелирный магазин, но потерял украшения при бегстве.

