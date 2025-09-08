Собака лишилась голоса, но спасла своего хозяина-журналиста от покушения

Собака потушила динамитную шашку, брошенную во двор журналиста из Перу. Об этом Карлос Альберто Месиас Сарате, хозяин Мачис, рассказал NBC News.

Собака, живущая в семье журналиста, почуяла опасность и быстро среагировала, увидев, как неизвестный бросил во двор горящий предмет. Сначала Мачис толкала его носом, а затем укусила фитиль, который чудом погас у нее во рту.

Родственники журналиста не пострадали, но Мачис повезло меньше. Спустя несколько дней хозяин обнаружил, что ее голосовые связки повреждены.

«Сейчас ее лая не слышно», — заключил журналист.

Тем не менее, Мачис стала местной знаменитостью, а в интернете о ней теперь говорят как о настоящей героине. К настоящему времени полиция задержала подозреваемого. Его мотивы остаются неизвестными.

Ранее собака спасла жизнь хозяину, учуяв у него проблемы с сердцем.