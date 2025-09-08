На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собака лишилась голоса, но спасла своего хозяина-журналиста от покушения

В Перу собака спасла семью, потушив брошенную во двор динамитную шашку
Собака потушила динамитную шашку, брошенную во двор журналиста из Перу. Об этом Карлос Альберто Месиас Сарате, хозяин Мачис, рассказал NBC News.

Собака, живущая в семье журналиста, почуяла опасность и быстро среагировала, увидев, как неизвестный бросил во двор горящий предмет. Сначала Мачис толкала его носом, а затем укусила фитиль, который чудом погас у нее во рту.

Родственники журналиста не пострадали, но Мачис повезло меньше. Спустя несколько дней хозяин обнаружил, что ее голосовые связки повреждены.

«Сейчас ее лая не слышно», — заключил журналист.

Тем не менее, Мачис стала местной знаменитостью, а в интернете о ней теперь говорят как о настоящей героине. К настоящему времени полиция задержала подозреваемого. Его мотивы остаются неизвестными.

Ранее собака спасла жизнь хозяину, учуяв у него проблемы с сердцем.

