Женщина искромсала возлюбленного ножом после того, как он отказался жениться

В Азербайджане женщина набросилась на возлюбленного с ножом после того, как он отказался на ней жениться. Об этом сообщает oxu.az.

Женщина, которая недавно развелась с супругом и вела собственный бизнес, познакомилась через социальные сети с мужчиной. После нескольких месяцев отношений, когда пара отдыхала в ресторане, танцевала, а затем вышла на прогулку, она предложила избраннику официально оформить отношения. Однако возлюбленный отказался, заявив, что не готов к женитьбе — это сильно разочаровало женщину.

Позже, во время встречи пары в квартире женщины, она вновь предложила официально оформить отношения. Получив еще один отказ, она обвинила мужчину в несерьезном отношении и в том, что он запятнал ее честь. В порыве ярости она схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов возлюбленному.

Пострадавший не выжил. После совершения преступления женщина самостоятельно позвонила в полицию и сдалась.

Ранее мужчина 43 раза за семь лет позвал свою возлюбленную замуж.