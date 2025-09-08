На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина во время рыбалки нашел обломки 150-летнего корабля

Fox News: рыбачивший в США мужчина нашел обломки 150-летнего корабля
true
true
true
close
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из Флориды наткнулся на обломки 150-летнего корабля во время рыбалки, пишет Fox News.

Во время отлива Томас Петерсон заметил на илистом дне конструкции, которые поначалу могли показаться доком, но, по словам американца, это оказались останки старого корабля. На фотографиях, сделанных мужчиной, видны деревянные балки и доски, частично скрытые илом и морскими водорослями.

«Мои ребята сказали, что это док, но я ответил, что это лодка. Очень круто — найти историю вот так», — прокомментировал Томас.

По словам мужчины, он рыбачит в этом месте уже десять лет. Теперь же локация подарила гораздо более значимую находку — возможно, судно возрастом до 150 лет.

Петерсон предполагает, что корабль мог использоваться для перевозки рома или контрабандного алкоголя. На месте он нашел и фрагмент фиолетового стекла, который, по его мнению, может быть частью старой бутылки из-под ликера. Если догадки подтвердятся, судно могло предшествовать эпохе сухого закона, когда торговля алкоголем процветала особенно активно.

Местные археологи уже начали исследование находки, чтобы определить ее точное происхождение. В дальнейшем обломками займутся специалисты штата Флорида.

Ранее американец поймал «самую уродливую» рыбу и установил рекорд штата.

