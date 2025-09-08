74-летний пенсионер два дня ждал помощи, застряв в своей мебели

В Чехии мужчина застрял в зазоре между диваном и кроватью и провел так два дня

Пожилой мужчина из Чехии застрял в щели между мебелью и провел так два дня. Об этом сообщает польская газета Wiadomosci.

В чешском городе Клатовы 74-летний мужчина застрял в зазоре шириной около 16 сантиметров между диваном и кроватью. Его друг, 51-летний мужчина, который часто его навещает, забеспокоился и обратился в полицию.

Полицейские, прибывшие на вызов, сначала не смогли дозвониться до пенсионера, но затем услышали тихие звуки в его квартире. Они взломали дверь и обнаружили хозяина в спальне. Он пояснил, что попал в ловушку пару дней назад и не смог выбраться из нее самостоятельно.

В итоге сотрудники полиции освободили пенсионера и вызвали на место скорую помощь.

Ранее в Германии пожилой мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды.