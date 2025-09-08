На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стартовал второй сезон конкурса «Лидеры социальной индустрии»

Сбер поможет запустить три лучших проекта конкурса «Лидеры социальной индустрии»
Shutterstock

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» совместно с Фондом поддержки социальных проектов запустил второй сезон федерального конкурса «Лидеры социальной индустрии». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Конкурс направлен на социально ориентированные организации и социальных предпринимателей в статусе НКО, которые занимаются решением социальных проблем граждан и общества. Участники могут представить идеи цифровых сервисов, направленных на повышение эффективности их работы.

«Цифровизация для нас — это про заботу о человеке. Мы видим, как новые решения делают социальную помощь доступнее и ближе к тем, кому она нужна», — отметил заместитель председателя правления Сбера, председатель совета благотворительной программы «Колибри» Анатолий Попов.

По его словам, первый сезон конкурса, проведенный в 2024 году, показал высокую востребованность инициативы. Он уточнил, что на рассмотрение поступили проекты из разных регионов России, охватывающие широкий спектр направлений — от экологии до медицины.

«Конкурс «Лидеры социальной индустрии» — наш способ поддержать тех, кто меняет жизнь людей к лучшему. Для нас это яркий пример того, как «Колибри» соединяет технологии и социальную миссию, а социальным предпринимателям помогает выйти на новый уровень и охватить больше людей», — подчеркнул Попов.

Для участия принимаются проекты в формате онлайн-платформ, мобильных приложений, решений на основе искусственного интеллекта, геолокации, виртуальной и дополненной реальности, а также чат-ботов и голосовых ассистентов. Особое внимание уделяется автоматизации рутинных задач. Организации могут работать в сферах поддержки социально уязвимых групп населения, трудоустройства, обучения, социально-медицинских услуг и других направлений.

Десять победителей конкурса получат возможность пройти обучение по программе СберУниверситета «Цифровая трансформация бизнеса». В рамках программы участники смогут разработать свои цифровые проекты при поддержке ведущих экспертов по цифровизации. Три лучших проекта по итогам обучения получат шанс на запуск при содействии специалистов Сбера.

