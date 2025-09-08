Стартовал второй сезон конкурса «Лидеры социальной индустрии»

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» совместно с Фондом поддержки социальных проектов запустил второй сезон федерального конкурса «Лидеры социальной индустрии». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Конкурс направлен на социально ориентированные организации и социальных предпринимателей в статусе НКО, которые занимаются решением социальных проблем граждан и общества. Участники могут представить идеи цифровых сервисов, направленных на повышение эффективности их работы.

«Цифровизация для нас — это про заботу о человеке. Мы видим, как новые решения делают социальную помощь доступнее и ближе к тем, кому она нужна», — отметил заместитель председателя правления Сбера, председатель совета благотворительной программы «Колибри» Анатолий Попов.

По его словам, первый сезон конкурса, проведенный в 2024 году, показал высокую востребованность инициативы. Он уточнил, что на рассмотрение поступили проекты из разных регионов России, охватывающие широкий спектр направлений — от экологии до медицины.

«Конкурс «Лидеры социальной индустрии» — наш способ поддержать тех, кто меняет жизнь людей к лучшему. Для нас это яркий пример того, как «Колибри» соединяет технологии и социальную миссию, а социальным предпринимателям помогает выйти на новый уровень и охватить больше людей», — подчеркнул Попов.

Для участия принимаются проекты в формате онлайн-платформ, мобильных приложений, решений на основе искусственного интеллекта, геолокации, виртуальной и дополненной реальности, а также чат-ботов и голосовых ассистентов. Особое внимание уделяется автоматизации рутинных задач. Организации могут работать в сферах поддержки социально уязвимых групп населения, трудоустройства, обучения, социально-медицинских услуг и других направлений.

Десять победителей конкурса получат возможность пройти обучение по программе СберУниверситета «Цифровая трансформация бизнеса». В рамках программы участники смогут разработать свои цифровые проекты при поддержке ведущих экспертов по цифровизации. Три лучших проекта по итогам обучения получат шанс на запуск при содействии специалистов Сбера.