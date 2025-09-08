На российском фондовом рынке поставлен новый рекорд

Совокупная стоимость чистых активов открытых и биржевых фондов под управлением УК «Первая» превысила 1 трлн рублей, что является рекордом рынка. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что общий объем средств под управлением компании составляет уже превысил 2,1 трлн рублей.

По словам генерального директора УК «Первая» Андрея Бершадского, ключевыми факторами роста стали широкая линейка продуктов, доступный порог входа – от 10 рублей, а также высокие показатели доходности флагманских фондов.

Он добавил, что «Фонд Рублевые сбережения» показал одну из лучших доходностей среди облигационных фондов с начала года – прирост пая составил 26,7%. На долю продуктов компании, по оценке портала Investfunds, приходится более половины вложений частных инвесторов в розничные фонды.

«Мне особенно приятно, что такое знаковое событие для индустрии и экономики в целом случилось именно 8 сентября – в день финансиста», — признался Бершадский.

Драйверами роста названы биржевой фонд «Сберегательный» (SBMM), увеличивший стоимость чистых активов в шесть раз – с 46 млрд до 284,6 млрд рублей, прирост пая с начала года составил 14,81% (21,5% годовых), а также открытый фонд «Накопительный», с начала прошлого года нарастивший СЧА с 819 млн до 250 млрд рублей. Доходность с начала этого года составила 15,48% (22,5% годовых).

Также к драйверам отнесен «Фонд Рублевые сбережения», за последние три месяца увеличивший активы в четыре раза – до 200 млрд рублей. Пай подорожал на 10% (40% годовых).

В компании отметили, что основной приток средств обеспечили фонды денежного рынка и облигаций, интерес к которым усилился после снижения ключевой ставки.