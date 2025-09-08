На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На российском фондовом рынке поставлен новый рекорд

УК «Первая» достигла отметки в 1 трлн рублей в розничных фондах
close
Depositphotos

Совокупная стоимость чистых активов открытых и биржевых фондов под управлением УК «Первая» превысила 1 трлн рублей, что является рекордом рынка. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что общий объем средств под управлением компании составляет уже превысил 2,1 трлн рублей.

По словам генерального директора УК «Первая» Андрея Бершадского, ключевыми факторами роста стали широкая линейка продуктов, доступный порог входа – от 10 рублей, а также высокие показатели доходности флагманских фондов.

Он добавил, что «Фонд Рублевые сбережения» показал одну из лучших доходностей среди облигационных фондов с начала года – прирост пая составил 26,7%. На долю продуктов компании, по оценке портала Investfunds, приходится более половины вложений частных инвесторов в розничные фонды.

«Мне особенно приятно, что такое знаковое событие для индустрии и экономики в целом случилось именно 8 сентября – в день финансиста», — признался Бершадский.

Драйверами роста названы биржевой фонд «Сберегательный» (SBMM), увеличивший стоимость чистых активов в шесть раз – с 46 млрд до 284,6 млрд рублей, прирост пая с начала года составил 14,81% (21,5% годовых), а также открытый фонд «Накопительный», с начала прошлого года нарастивший СЧА с 819 млн до 250 млрд рублей. Доходность с начала этого года составила 15,48% (22,5% годовых).

Также к драйверам отнесен «Фонд Рублевые сбережения», за последние три месяца увеличивший активы в четыре раза – до 200 млрд рублей. Пай подорожал на 10% (40% годовых).

В компании отметили, что основной приток средств обеспечили фонды денежного рынка и облигаций, интерес к которым усилился после снижения ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами