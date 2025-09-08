Меркачева в день солидарности журналистов потребовала Баку отпустить задержанных россиян

Граждане России находятся под арестом в Баку более двух месяцев, в их числе сотрудники издания «Sputnik-Азербайджан». Член СПЧ, журналистка Ева Меркачева в Международный день солидарности в разговоре с «Газетой.Ru» потребовала власти Азербайджана отпустить арестованных российских граждан.

«Хочется, чтобы сообщество журналистов в Азербайджане тоже обратило внимание. Если они [признают] Международный день солидарности, если празднуют — хочется верить, что так и есть. Мне кажется, они не должны молчать, глядя на то, как журналисты других стран удерживаются у них за решеткой. С нашей стороны мы много сделали: и Союз журналистов России, и СПЧ обращали внимание — это уже политическая история. После всех выступлений власти Азербайджана должны были отпустить не только журналистов. Я напоминаю про других наших граждан, которые обвиняются в кибермошенничестве и в наркоторговле совершенно надуманно – нет оснований полагать, что они связаны с преступной деятельностью», — сказала она.

Член СПЧ заявила, что находится в контакте с семьями арестованных. Меркачева отметила, что родители россиян добиваются освобождения.

«Я контактирую с мамами некоторых парней — один из них, например, программист, второй — студент. Родители очень активные, они создали свою группу, где делятся информацией. Они петицию уже создали, и там порядка 10 тысяч подписей. Наши граждане собрались с требованием освободить россиян из тюрьмы в Баку. Но они максимально, что могут — делают. И это, конечно, тоже подвиг. Мы понимаем, как близким тяжело: они уверены, что те совершенно ни в чем не виновны. [Пытаются] делать все возможное, а ничего не получается», — сказала она.

Член СПЧ пожелала россиянам, находящимся под арестом в Баку, скорейшего освобождения.

«И скорейшего возвращения домой, где их ждут. Хочу сказать им, что коллеги о них помнят и делают все возможное, чтобы они поскорее оказались дома», — сказала она.

Также в день солидарности журналистов Меркачева призвала помнить о невинно убиенных репортерах.

«Мы знаем количество убиенных журналистов не только в России, но и по всему миру в разные периоды. Сейчас у нас уже, слава Богу, журналистов не убивают, но ведь было: Дмитрий Холодов, Анна Политковская. Что говорить, много было кровавых страниц в истории журналистики: и отечественной, и мировой. До сих пор журналисты по всему миру подвергаются страшным преследованиям. Не могу не сказать про максимальное за последнее время количество убитых журналистов в Газе — порядка двухсот пакистанских журналистов. Это все происходит на наших глазах. Ужасно, что журналисты гибнут. По тому, сколько журналистов сидит в тюрьмах, скольких убивают во всем мире, можно судить по уровню цивилизации человечества. Сейчас кажется, что человечество куда-то не туда свернуло», — сказала она.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан» и задержали журналистов издания. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых местные власти обвинили в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга.

Международный день солидарности журналистов отмечается 8 сентября. Его учредили в 1958 году в память о казненном нацистами в разгар Второй мировой войны чехословацком журналисте Юлиусе Фучике.

Ранее в Госдуме заявили, что в России действуют европейские нормы по правам человека.