В Хабаровске пенсионерка отдала 3 млн рублей за несуществующую посылку

В Хабаровске пенсионерка лишилась 3 млн рублей из-за мошенников
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Хабаровске 72-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных аферистов, лишившись более 3 миллионов рублей, женщина поверила в легенду о несуществующей посылке. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с пожилой женщиной под видом сотрудников курьерской службы. Злоумышленники сообщили о якобы поступившей на ее имя посылке и попросили продиктовать код из СМС-сообщения. Ничего не подозревая, женщина предоставила мошеннику запрашиваемую информацию.

Вскоре ей перезвонил другой аферист, на этот раз выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов. Он сообщил ложные сведения о том, что от имени пенсионерки оформлена доверенность и происходит перевод крупных сумм в недружественные страны. Для «защиты» средств женщине предложили перевести все свои накопления на «безопасный» счет.

Доверчивая пенсионерка сложила все свои денежные средства в сумме 3 млн рублей в пакет и через банкомат перевела на указанные мошенниками счета. Только после совершения операции женщина осознала, что стала жертвой обмана. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее россиянка потеряла почти 5 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях.

