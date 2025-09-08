На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России отметили юбилей центра «Авангард»

Центр «Авангард» в день его юбилея посетили свыше 5 тыс. гостей
Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»

В день юбилея учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в нем прошел масштабный праздник, который посетили более 5000 школьников, их родителей и педагогов. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Уточняется, что праздничная программа включала интерактивные площадки, выставки и мастер-классы от ведущих силовых ведомств и общественных организаций. В частности, гости смогли осмотреть экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, а также выставку современной военной техники и вооружения.

Кроме того, большой интерес посетителей вызвала площадка ГУ МВД России по Москве, где были представлены возможности ведомства, включая работу с служебными собаками и лошадьми.

Также на празднике выступили бойцы 45-й отдельной бригады спецназа и инструкторы центра.

Сообщается, что за пять лет работы центра проведено 128 заездов для курсантов Москвы и Подмосковья. Общее количество выпускников центра превысило 200 тыс. школьников.

«Пять лет для «Авангарда» — это только начало. У нас много идей, которые мы уже начинаем воплощать в жизнь», — поделилась планами директор центра «Авангард» Дарья Борисова.

