Ряд участков сухопутного коридора в Крым расширят до четырех полос

Ряд участков федеральной трассы «Новороссия», являющихся частью сухопутного коридора в Крым, могут быть расширены до четырех полос к 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Росавтодора».

Сообщается, что к концу 2025 года будут расширены до четырех полос 37 км федеральной трассы Р-280 «Новороссия». Также будет проведен капитальный ремонт автомобильных участков трассы, соединяющей Мариуполь с Ростовской областью, что также будет предполагать ее расширение до четырех полос.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сухопутный маршрут в Крым по Запорожью безопасен, но съезжать с него не рекомендуется.

Балицкий обратил внимание, что хорошо еще, если путешественники выберут Мелитополь или Бердянск. Одновременно он подчеркнул, что такие населенные пункты региона, как Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево и Токмак максимально приближены к линии фронта, поэтому их посещение крайне нежелательно.

Ранее Хуснуллин заявил о проработке строительства ЖД в Крым через новые регионы.