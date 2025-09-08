Россиянин напал с ножом на жену в ресторане и заявил, что она сама нанесла себе раны

На Камчатке будут судить мужчину, напавшего с ножом на жену в ресторане

Житель Петропавловска-Камчатского предстанет перед судом за нанесение ножевого ранения жене, обвиняемый не признает своей вины. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

По данным следствия, инцидент произошел в январе, обвиняемый пришел в точку общественного питания, где работала его 24-летняя жена, и устроил ссору. Испугавшись агрессивного поведения супруга, женщина достала складной нож, который, по ее словам, носила для самообороны от преследователя, и попросила мужа не приближаться.

В ответ мужчина схватил ее за руку, вывернул ее и вонзил нож женщине в живот. Пострадавшую госпитализировали. Обвиняемый свою вину не признал и в ходе следствия выдвинул версию о том, что супруга нанесла себе ранение сама, чтобы его оговорить на почве затяжного семейного конфликта. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянин приревновал жену к гостю и схватился за нож.