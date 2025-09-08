На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин напал с ножом на жену в ресторане и заявил, что она сама нанесла себе раны

На Камчатке будут судить мужчину, напавшего с ножом на жену в ресторане
true
true
true
close
Shutterstock

Житель Петропавловска-Камчатского предстанет перед судом за нанесение ножевого ранения жене, обвиняемый не признает своей вины. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

По данным следствия, инцидент произошел в январе, обвиняемый пришел в точку общественного питания, где работала его 24-летняя жена, и устроил ссору. Испугавшись агрессивного поведения супруга, женщина достала складной нож, который, по ее словам, носила для самообороны от преследователя, и попросила мужа не приближаться.

В ответ мужчина схватил ее за руку, вывернул ее и вонзил нож женщине в живот. Пострадавшую госпитализировали. Обвиняемый свою вину не признал и в ходе следствия выдвинул версию о том, что супруга нанесла себе ранение сама, чтобы его оговорить на почве затяжного семейного конфликта. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянин приревновал жену к гостю и схватился за нож.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами