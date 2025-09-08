На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего директора ООО «Ваккор» осудили за растрату более 123 млн рублей

СК РФ: экс-директора ООО «Ваккор» Божка осудили на четыре года за растрату
close
Depositphotos

Бывшего директора ООО «Ваккор» Александра Божка признали виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа и приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное военное следственное управление СК РФ.

По информации ведомства, в 2020 году государственный заказчик заключил с ООО «Ваккор» многомиллионный контракт о проведении строительных работ на острове Сахалин. При этом на Божка были возложены обязанности по контролю за исполнением контракта.

Несмотря на это, в 2022 году мужчина растратил более 123 млн рублей, которые были выделены для выполнения контракта. В результате необходимые объекты не были построены, и министерству обороны РФ был причинен ущерб в особо крупном размере. На этом фоне против главы ООО «Ваккор» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 201.2 УК РФ.

«Приговором суда Божку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

Кроме того, фигуранту запретили заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и управленческими функциями.

Ранее в отношении исполняющего обязанности начальника 199-го военного представительства Минобороны РФ возбудили уголовное дело.

