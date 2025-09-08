На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Красноярец избил мужчину после замечания за выгул ротвейлеров без намордника

В Красноярске мужчина избил прохожего из-за замечания о собаке
Кадр из видео/Telegram-канал «112 Красноярск»

В Красноярске владелец двух ротвейлеров, выгуливаемых без намордников и поводков, набросился с кулаками на сделавшего ему замечание мужчину. Об этом сообщается в Telegram-канале «112 Красноярск».

Инцидент произошел в Гвардейском парке. По словам горожанки, которая прогуливалась на свежем воздухе к ней неожиданно подбежали две крупные собаки без поводков и намордников.

«Пока я жду, что эта огромная псина потеряет ко мне интерес и свалит, появляется второй ротвейлер, не меньше своего сородича. Через несколько секунд собаки наконец-то начали уходить от меня», — рассказала женщина.

Мужчина, сидевший рядом на скамейке сделал замечание владельцу псов, в ответ тот несколько раз ударил его по лицу и угрожал. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Ленобласти мужчина получил удар ножом в грудь за громкий голос. Инцидент произошел ночью 12 августа у дома на Воронцовском бульваре в Мурино. Двое мужчин громко смеялись и разговаривали под окнами. Сначала местный житель сделал им замечание, а затем выбежал во двор с ножом и ранил одного из шумных незнакомцев в левую часть грудной клетки. 26-летнего пострадавшего доставили в Токсовскую больницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге подросток на самокате распылил перцовку в прохожего из-за замечания.

