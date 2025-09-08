Турист попал в тюрьму за плевок в сотрудника иммиграционной службы

Гражданин Китая был приговорен к восьми неделям тюремного заключения за нападение на сотрудника иммиграционной службы после прибытия в Сингапур, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, туристу из Китая было отказано во въезде в страну, однако официальные причины этого решения не раскрываются. В ответ на отказ он начал громко кричать и плевать в офицера, демонстрируя агрессивное поведение и полный отказ сотрудничать с персоналом.

Для того чтобы удержать нарушителя и подготовить его к депортации, потребовалось вмешательство четырех сотрудников Управления иммиграции и контрольно-пропускных пунктов. Мужчину временно поместили в зал ожидания аэропорта, однако он продолжал вести себя неадекватно, вплоть до того, что плюнул в одного из офицеров.

Гражданин Китая признал себя виновным по обвинениям в нападении на государственного служащего и нарушении Закона о прочих положениях, регулирующем общественный порядок в Сингапуре. Прокуратура отметила, что публичный плевок в должностное лицо является не только унизительным, но и демонстрирует явное неуважение к государственным институтам и законам страны.

Находясь под стражей, обвиняемый выразил раскаяние, признал свои ошибки и просил суд закрыть дело как можно скорее, чтобы вернуться домой в Китай.

