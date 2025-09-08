На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Компания сдает в аренду «страшных людей» для решения конфликтов

SCMP: японская компания сдает в аренду страшных людей для разрешения конфликтов
SCMP

В Японии компания Rental Kowaihito вызвала бурное в сети после того, как предложила в аренду так называемых «страшных людей», которые помогают клиентам в разрешении конфликтов, пишет South China Morning Post.

Как правило, это мужчины с бритыми головами и заметными татуировками. Их задача заключается не в физическом воздействии, а в том, чтобы своим внушающим видом оказывать психологическое давление на оппонентов. По словам представителей компании, большинство спорных ситуаций удается урегулировать за полчаса.

Сфера применения таких услуг довольно широка. «Страшных людей» нанимают для того, чтобы утихомирить шумных соседей, урегулировать конфликты в офисе, поставить на место хамоватого коллегу или даже оказать моральное давление на любовниц и неверных партнеров. Кроме того, их услуги востребованы при спорах с бывшими работодателями, деловыми партнерами и при столкновениях с хулиганами, которые пристают к детям.

Стоимость аренды одного «страшного человека» составляет $140 за полчаса. Если заказ поступает из района, находящегося за пределами городской агломерации, клиент обязан дополнительно оплатить командировочные расходы.

В компании подчеркивают, что их сотрудники не связаны с преступными группировками и не совершают противоправных действий. Речь идёт исключительно о психологическом воздействии.

Ранее в Японии разработали очки с автонастройкой диоптрий.

