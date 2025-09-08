На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве установлена арт-инсталляция для информационного пит-стопа

В столичном парке 50-летия Октября появился медиамаяк Rambler&Co
true
true
true
close
Rambler&Co

Все посетители площадки городского форума «Территория будущего. Москва 2030» в парке 50-летия Октября могут воспользоваться порталом в медиабудущее при помощи медиамаяка Rambler&Co. Инсталляция будет работать до 14 сентября, сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Центральный элемент конструкции выполнен в виде навигационного столба с лампой-маяком, символизирующего надежны ориентир в потоке информации. На указателях размещены ключевые темы медиапотребления горожанина будущего, о которых пишут СМИ Rambler&Co: новости Москвы («Мослента»), картина дня от искусственного интеллекта (портал «Рамблер»), технологии («Газета.Ru»), экология («Лента.ру») и спорт («Чемпионат»).

Вокруг в соответствующих направлениях установлены пять параметрических лавочек с медиастанциями для информационного пит-стопа. Рядом на стойках размещены NFC-метки и QR-коды, переводящие к подборкам новостей, а также интерактивному тесту по медиаграмотности.

В холдинге сообщили, что Rambler&Co впервые создал такую локацию в городской среде. Она нацелена на развитие привычки к осознанному взаимодействию с информацией.

13 сентября, в День города, на локации пройдут розыгрыши брендированных призов. Пять раз в день — в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00 — участники посоревнуются за фирменные технологические призы от Rambler&Co.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами