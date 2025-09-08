В Москве установлена арт-инсталляция для информационного пит-стопа

Все посетители площадки городского форума «Территория будущего. Москва 2030» в парке 50-летия Октября могут воспользоваться порталом в медиабудущее при помощи медиамаяка Rambler&Co. Инсталляция будет работать до 14 сентября, сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Центральный элемент конструкции выполнен в виде навигационного столба с лампой-маяком, символизирующего надежны ориентир в потоке информации. На указателях размещены ключевые темы медиапотребления горожанина будущего, о которых пишут СМИ Rambler&Co: новости Москвы («Мослента»), картина дня от искусственного интеллекта (портал «Рамблер»), технологии («Газета.Ru»), экология («Лента.ру») и спорт («Чемпионат»).

Вокруг в соответствующих направлениях установлены пять параметрических лавочек с медиастанциями для информационного пит-стопа. Рядом на стойках размещены NFC-метки и QR-коды, переводящие к подборкам новостей, а также интерактивному тесту по медиаграмотности.

В холдинге сообщили, что Rambler&Co впервые создал такую локацию в городской среде. Она нацелена на развитие привычки к осознанному взаимодействию с информацией.

13 сентября, в День города, на локации пройдут розыгрыши брендированных призов. Пять раз в день — в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00 — участники посоревнуются за фирменные технологические призы от Rambler&Co.