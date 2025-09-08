Психолог объяснил причины избегания работы и назвал способы его преодолеть

Многие люди сталкиваются с избеганием работы, что является сложным психологическим механизмом и желанием человека защититься от внутренней боли. Так психика прячется от страха, стыда, оценок, что приводит к отсутствию сил и мотивации. Чтобы преодолеть это состояние, важно признать факт избегания, а также честно назвать себе причины этого процесса, объяснил 360.ru HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов.

Одна из причин избегания работы кроется в ее восприятии исключительно как источника денег, а не возможности для развития – такое отношение заставляет отказываться от всех лишних обязательств и никогда не отклоняться от инструкции. Человек может также бояться результата труда, который может показать его ценность как сотрудника, опасаться неудачи – в этом случае он будет сторониться работы, чтобы не получить оценку.

Часто с такой проблемой сталкиваются перфекционисты, считающие себя непризнанными гениями. Они стараются не участвовать в обсуждениях, не предлагать идеи, а в случае с неудачным проектом просто считают, что уже знали исход.

Преодоление избегания должно начинаться с честного признания – важно проговорить, что человек избегает задачи, а затем назвать отговорку, обозначив стоящее за этим чувство. Например, это может быть страх, стыд, оценка и так далее, пояснил психолог.

«Важно осознать глубинную причину: в чем выгода избегания? Возможно, дело в страхе потерять отношения, показать слабость или изменить привычный уклад жизни, — добавил он. — Это осознание позволит перейти к планированию изменений: в процессах, коммуникации, распределении задач, чтобы снизить напряжение».

После признания проблемы и обозначения ее причин нужно переходить к конкретным действиям. Важно принять новое для себя решение, а затем обсудить его с близкими, продумать, какие шаги можно сделать, чтобы от избегания перейти к результату. Постепенно такой подход поможет устранить причину проблемы и переключиться на более продуктивную деятельность, заключил специалист.

До этого психолог в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что избежать профессионального выгорания на работе поможет развитие в трех сторонних направлениях. Это может быть подработка, приносящая доход, приятное хобби или миссия — занятие, связанное с социальным вкладом (например, наставничество или волонтерство). По словам эксперта, при нехватке этих компонентов человек теряет устойчивость к стрессу.

Ранее россиянам назвали аромат, который поможет настроиться на работу.