Россиянин избил брата трубой за то, что тот его разбудил

В Пензенской области мужчина избил брата, который его разбудил

Житель Пензенской области предстанет перед судом за избиение брата металлической трубой. Об этом сообщает УМВД региона.

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил собственного брата металлической трубой. Мужчины распивали алкогольные напитки. В какой-то момент старший из них уснул, младший брат, попытался его разбудить, что вызвало вспышку ярости у проснувшегося.

Между братьями произошел конфликт, после чего подозреваемый схватил металлическую трубу и несколько раз ударил ею потерпевшего. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело о причинения легкого вреда здоровью, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

До этого в Москве мужчина избил прохожего после отказа поделиться с ним сигаретой. В ходе потасовки злоумышленник ударил оппонента бейсбольной битой несколько раз и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее на Алтае трое приятелей похитили и избили сельчанина.