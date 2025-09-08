На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сервисе доставки из «Перекрестка» появились блюда с героями мультсериала «Барсукот»

«Перекресток» запустил акцию с персонажами мультфильма
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Х5 совместно с платформой «Кинопоиск» запустила лимитированную линейку готовых блюд, посвященную мультсериалу «Барсукот. Очень зверский детектив», сообщает пресс-служба компании.

В рамках акции доступны 15 специальных блюд, которые можно приобрести как через сервис доставки из «Перекресток», так и в магазинах сети. Продажа продлится до 12 октября.

В обновленный ассортимент вошли блинчики с маковой начинкой и кокосовой сгущенкой, биточек из индейки с рисом и томатным соусом, паста Каватаппи с моцареллой и сыром чеддер, куриные стрипсы с томатным соусом, а также бризоль с пастой пенне. Упаковка продукции украшена яркими изображениями главных героев мультсериала: Барсукота, Зайца, Барсука-старшего, Мыши-психолога и Маркизы.

Для покупателей предусмотрены дополнительные привилегии — при заказе блюд в доставке из специальной линейки предоставляется 100% кешбэк на карту лояльности «X5 Клуб». Кроме того, участники получают шанс выиграть один из 20 призовых боксов, включающих радиоуправляемые роверы, умные колонки, эксклюзивный мерч мультсериала и годовые подписки «Яндекс Плюс».

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо вступить в «Детский клуб» в мобильном приложении «Перекрестка», совершить покупку блюд из коллекции и получить кешбэк.

