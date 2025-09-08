На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье женщина пыталась сбить игрушечный дрон из винтовки

Жительница Подмосковья пыталась сбить игрушечный дрон при помощи винтовки
Depositphotos

В Шатурском районе Подмосковья женщина открыла стрельбу из пневматической винтовки по квадрокоптеру, который запустил ее девятилетний сосед. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Девятилетний мальчик запустил игрушечный дрон во дворе жилого дома и вместе с отцом наблюдал за его полетом. Внезапно семья услышала звуки выстрелов. Как выяснилось через камеру дрона, их соседка бегала по своему участку с пневматической винтовкой и пыталась сбить летательный аппарат.

Отец ребенка немедленно приземлил дрон. Мужчина вызвал полицию, но не стал вступать в конфликт. Он предположил, что женщина могла принять игрушку за настоящий беспилотник. Квадрокоптер в результате обстрела повреждений не получил. Прибывшие на место стражи порядка провели с женщиной разъяснительную беседу. Стороны конфликта не имеют друг к другу претензий.

До этого в Ленобласти мужчина избил соседа по даче за замечание о шуме. Инцидент произошел в СНТ «Большие пороги». 69-летний мужчина сделал замечание соседу из-за шума и попросил соблюдать тишину в ночное время. Между дачниками возникла ссора, шумный сосед набросился на пожилого мужчину с кулаками. У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, носа и ребер. Пенсионер написал заявление в полицию.

Ранее россиянка распылила перцовый баллончик в лицо соседке из-за камеры в подъезде.

