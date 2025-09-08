На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Внедрение генеративного ИИ может принести экономике России 4,5 трлн руб

РАНХиГС: генеративный ИИ может добавить экономике РФ ₽4,5 трлн к 2030 году
Ingram Images/Global Look Press

Внедрение генеративного искусственного интеллекта может принести экономике России дополнительно 4,5 трлн рублей роста к 2030 году. Такой прогноз содержится в докладе экспертов РАНХиГС «Кадровый код: будущее рынка труда с генеративным ИИ», сообщает «Коммерсантъ».

По оценкам экспертов, разница между базовым и технологическим сценариями развития экономики может достичь 2,5% ВВП. Технология позволит повысить производительность труда на 15-20% за счет автоматизации рутинных операций и экономии до 30% рабочего времени.

«Генеративный ИИ способен закрыть до 65% текущей потребности в кадрах в обрабатывающей промышленности России. В финансовом секторе можно добиться полного закрытия текущего дефицита кадров», — отмечается в докладе.

Исследователи подчеркивают, что традиционные методы компенсации кадрового дефицита исчерпали себя. Уровень безработицы в России находится на историческом минимуме (2,5%), а производительность труда остается низкой. В добывающих отраслях ИИ поможет устранить 20-30% кадрового дефицита.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что положительно относится к идее внедрения технологии искусственного интеллекта для формирования бюджета страны.

Ранее ИИ обвинили в проблемах при трудоустройстве начинающих специалистов.

