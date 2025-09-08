На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне перестают читать книги по астрологии и эзотерике

Астрология и эзотерика оказалась самым непопулярным жанром книг в России
Shutterstock

Лидером по популярности жанров книг у россиян оказалась развлекательная художественная литература — детективы, приключения, любовные романы и прочие — ее выбирают 51% опрошенных; особенно часто этот жанр предпочитают россияне в возрасте 55–64 лет (61%).

Это показало исследование Fix Price совместно с РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Русскую и мировую классику читают 29% респондентов, причем женщин среди любителей классики больше, чем мужчин (31% против 24%). На третьем месте — книги по саморазвитию и психологии (по 24%); психологию особенно ценят женщины (29% против 14% мужчин) и молодые люди 25–34 лет (32%).

Современную классику выбирают 18% россиян; при этом петербуржцы делают это заметно чаще москвичей (27% против 20%).

Литература по воспитанию детей и биографии известных людей набрали по 11% голосов. Наименее популярными оказались книги по астрологии, магии и эзотерике — всего 7%.

Отдельно респонденты оценивали свои знания школьной программы по литературе: лишь 14% уверены, что смогли бы успешно пройти тест с соответствующими вопросами; при этом мужчины несколько увереннее — 15% против 13% у женщин. 47% не уверены в своих знаниях из-за пробелов в памяти, 19% признают, что литература не была их любимым предметом в школе, а еще 12% считают, что точно провалили бы тест.

Что касается любимых литературных героев, у 8% россиян они именно из русской классики. Топ таких персонажей возглавил Онегин — 9%; женщины выбирали его чаще мужчин (10% против 7%). По 2% набрали Обломов, Наташа Ростова, Анна Каренина и Раскольников; по 1% — Пьер Безухов и Базаров.
У 9% опрошенных любимые герои происходят из советской и современной прозы: 2% выбрали Воланда, а 1% — Остапа Бендера.

В зарубежной литературе фаворитами оказались Шерлок Холмс (2%), Том Сойер (1%) и Граф Монте-Кристо (1%) — в целом иностранные персонажи стали любимыми у 6% респондентов. Герои детской литературы нравятся 6% опрошенным, а 5% назвали любимыми народных и мифологических персонажей (Илья Муромец, Кощей и другие).

