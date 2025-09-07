В Тюмени мужчина ранил трех человек из ружья из-за имущественного спора

В Тюмени мужчина обстрелял трех человек из-за спора о недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, конфликт между двумя семьями произошел вечером 5 сентября в ДНТ «Поляна» на улице Туринской. Во время ссоры из-за продажи дома 39-летний обвиняемый достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавших с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где оказали им необходимую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

К настоящему времени стрелка нашли и задержали. Пока следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей. В рамках уголовного дела назначены экспертизы. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для обвиняемого.

