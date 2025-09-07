На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тюмени мужчина ранил трех человек из ружья из-за имущественного спора

Житель Тюмени открыл стрельбу по людям и ранил троих человек из-за спора о доме
close
Depositphotos

В Тюмени мужчина обстрелял трех человек из-за спора о недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, конфликт между двумя семьями произошел вечером 5 сентября в ДНТ «Поляна» на улице Туринской. Во время ссоры из-за продажи дома 39-летний обвиняемый достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавших с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где оказали им необходимую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

К настоящему времени стрелка нашли и задержали. Пока следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей. В рамках уголовного дела назначены экспертизы. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для обвиняемого.

Ранее неизвестные обстреляли офис калининградского бизнесмена и сожгли его баню.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами