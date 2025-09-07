«Будто 90-е»: неизвестные обстреляли офис калининградского бизнесмена и сожгли его баню

В Калининграде бизнесмен стал жертвой поджога, а спустя месяц его офис обстреляли

Предприниматель из Калининграда стал жертвой поджога, а спустя месяц неизвестный обстрелял его офис. Об этом пострадавший сам рассказал «Клопс».

В начале августа у бизнесмена Михаила (имя изменено) загорелся его банный комплекс, где находятся парилка, бассейн и столовая, на улице Бассейной. По словам Михаила, пожар возник после того, как кто-то специально отключил электричество, чтобы камеры не работали.

Через месяц, в ночь на 1 сентября, офис Михаила обстреляли. Утром мужчина приехал на работу и увидел поврежденные окна, фасады и откосы. Общий ущерб превысил 300 тыс. рублей. Хотя на здании установлены камеры видеонаблюдения, стрелявший оказался в слепой зоне и не попал в кадр.

Предприниматель считает, что это мог сделать бывший знакомый из-за имущественного спора, который дошел до суда.

«После этого я будто попал в девяностые. Сгорел летний домик, а через месяц расстреляли все окна в моём офисе. Ущерб составил порядка 15 миллионов рублей», — пожаловался Михаил.

Однако, по его словам, дознаватель не рассматривали версию с поджогом, а после стрельбы, которая произошла около 04:00, полицейский приехал на место только вечером. Он опасается, что от действий недоброжелателя могут пострадать его близкие, и хочет добиться его привлечения к уголовной ответственности,

