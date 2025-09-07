Преступник сбросился с обрыва на машине вместе с похищенным ребенком

В Казахстане мужчина ради мести похитил девочку, выстрелив в ее дядю

В Казахстане мужчина похитил чужого ребенка . Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

Трагедия произошла 6 сентября в поселке Кызыл-Кайрат под Талгаром. Мужчина выстрелил в местного жителя и похитил его маленькую племянницу. Раненый получил несовместимые с жизнью травмы.

Известно, что мать ребенка работает медсестрой. В момент похищения она была дома у онкобольного соседа и оказывала ему медицинскую помощь. По словам местного адвоката Гаухар Сарыевой, месяц назад женщина обвинила похитителя в изнасиловании.

Тогда полиция не стала возбуждать дело, но на прошлой неделе адвокат вместе с супругом задержали подозреваемого и передали правоохранителям, которые отпустили его уже на следующий день. Вероятно, накануне преступник приехал к жертве домой, чтобы отомстить.

«Не представляю, что было бы, если бы он застал ее и ребенка дома», — написала Сарыева.

В итоге злоумышленник забрал девочку с собой и съехал с обрыва на машине. Она получила лишь повреждения и ссадины, однако медикам пришлось наложить восемь швов на язык.

«Она родилась в рубашке», — считает адвокат.

