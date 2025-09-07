На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский опыт борьбы с фейками назвали важным на глобальном уровне

Эксперт GFCN Ви пригласил страны глобального Юга на форум «Диалог о фейках 3.0»
Global Fact-Checking Network

Фейки являются серьезной угрозой, борьба с ними требует глобального подхода, потому необходим обмен знаниями и опытом на международном уровне. Об этом на сессии «Технологии ИИ в медиа» в рамках Форума СМИ и аналитических центров стран Глобального Юга в Куньмине (Китай) заявил эксперт Global Fact-Checking Network (GFCN) Тимофей Ви.

По мнению Ви, Россия накопила серьезный опыт по борьбе с фейками. В качестве примера он привел разоблачение недавно распространявшейся иностранными СМИ истории о том, что РФ якобы атаковала борт председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с помощью GPS-помех во время ее визита в Болгарию, и самолет несколько часов кружил над аэропортом.

«GFCN опровергли этот фейк: проанализировали данные о полете и доказали, что самолет приземлился с задержкой всего в девять минут. И это лишь один из многих примеров. Борясь с дезинформацией на протяжении многих лет, мы накопили серьезный опыт», — отметил Ви.

Он подчеркнул, что фейки используются в качестве оружия для поляризации общества как в отдельных государствах, так и на мировом уровне. Для противодействия угрозе Ви считает важным инициировать масштабный обмен опытом по борьбе с дезинформацией.

«Чтобы делиться с миром опытом России по борьбе с фейками, мы создали Global Fact-Checking Network. Мы считаем, что людей нужно не разъединять, а объединять, поэтому в октябре этого года планируем организовать уже третий ежегодный международный форум «Диалог о фейках 3.0». Приглашает страны Глобального Юга присоединиться, ведь только совместными усилиями мы сможем дать ответ угрозе», — заявил Ви.

