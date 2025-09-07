В Москве проведут масштабный крестный ход

В Москве пройдет крестный ход по маршруту длиной около 6 км

В столице в день празднования Собора Московских святых пройдет общемосковский крестный ход, он стартует от кафедрального соборного храма Христа Спасителя, откуда участники дойдут до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря, сообщил ТАСС.

Уточняется, что торжественную процессию возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, также в крестном ходе примут участие духовенство Московской епархии, насельники и руководство столичных ставропигиальных монастырей и православные христиане. По подсчетам организаторов, к шествию могут присоединиться приблизительно 20 тыс. человек.

Общая длина маршрута общемосковского крестного хода составит около 6 км.

В Русской православной церкви отметили, что проведение общемосковского крестного хода позволит возобновить ежегодную традицию, которая ранее соблюдалась в Москве около четырех веков.