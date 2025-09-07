На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин приревновал жену к гостю и схватился за нож

В Тверской области мужчина напал с ножом на знакомого из ревности
true
true
true
close
Shutterstock

54-летний житель Удомельского округа получил 4 года колонии за нападение с ножом на знакомого. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в мае, обвиняемый и его знакомый употребляли спиртные напитки в доме обвиняемого. В ходе застолья между ними возникла ссора, вызванная ревностью хозяина к своей жене.

В порыве гнева 54-летний мужчина, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, схватился за нож и нанес гостю три удара. Пострадавший выжил, нападавшего задержали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого пьяный россиянин напал с ножом на нового знакомого из-за оскорбления в Петербурге. Два пьяных мужчины познакомились на скамейке около дома и устроили драку. В ходе конфликта один из его участников выхватил нож и ударил им оппонента по руке. Раненного госпитализировали. Нападавшего удалось задержать, 33-летний мужчина признался, что напал на собутыльника из-за оскорбления.

Ранее петербуржец угрожал возлюбленной расправой за просьбу съехать с квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами