Россиянин приревновал жену к гостю и схватился за нож

В Тверской области мужчина напал с ножом на знакомого из ревности

54-летний житель Удомельского округа получил 4 года колонии за нападение с ножом на знакомого. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в мае, обвиняемый и его знакомый употребляли спиртные напитки в доме обвиняемого. В ходе застолья между ними возникла ссора, вызванная ревностью хозяина к своей жене.

В порыве гнева 54-летний мужчина, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, схватился за нож и нанес гостю три удара. Пострадавший выжил, нападавшего задержали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого пьяный россиянин напал с ножом на нового знакомого из-за оскорбления в Петербурге. Два пьяных мужчины познакомились на скамейке около дома и устроили драку. В ходе конфликта один из его участников выхватил нож и ударил им оппонента по руке. Раненного госпитализировали. Нападавшего удалось задержать, 33-летний мужчина признался, что напал на собутыльника из-за оскорбления.

Ранее петербуржец угрожал возлюбленной расправой за просьбу съехать с квартиры.