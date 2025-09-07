На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
iPhone сам совершил звонок и спас жизнь владелице, пострадавшей в серьезном ДТП

iPhone сам по себе совершил звонок в 911 после ДТП и спас жизнь владелице
Laura Leskovac

В США девушка серьезно пострадала в автокатастрофе и выжила благодаря одной функции на iPhone 14. Об этом пишет издание Good News Network.

Американка Линдси Лесковац уснула, когда находилась за рулем, и врезалась в два столба и дерево. Ее iPhone 14 понял, что произошло, и немедленно позвонил в службу спасения благодаря функции автоматического обнаружения столкновений, доступной на смартфоне.

Причем сама девушка не знала о ее существовании и решила разобраться в настройках уже после аварии. Оказалось, что ее гаджет звонил по номеру 911 в течение 22 минут.

В это время Линдси, сломавшая обе бедренные кости, а также кости таза, бедра и шейного отдела позвоночника, находилась под машиной.

«Мы так счастливы, что она жива и что ее не парализовало. Это чудо», — сказала Лора, мать пострадавшей.

Женщина добавила, что ее дочери предстоит долгий путь к выздоровлению, но если бы эта технология не была активирована, у Линдси вообще не было бы шансов.

Ранее попавшего в аварию мужчину спасли Apple Watch.

