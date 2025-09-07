На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под Новосибирском поезд сбил сидевшего на путях мужчину

В Новосибирской области сидевший на рельсах мужчина попал под поезд
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Новосибирской области транспортные полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железной дороге. Об этом сообщается в Telegram-канале Транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел в ночь на 7 сентября, машинист электропоезда заметил человека, сидящего на железнодорожных путях, и сразу подал звуковой сигнал, после чего применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, 29-летний мужчина сидел на рельсах и не отреагировал на звуковые сигналы, спасти его не смогли. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого в Краснодаре поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Пострадавший вышел на пути и был замечен машинистом поезда МурманскНовороссийск. Пешеход не услышал звуковые сигналы, так как был в наушниках. 38-летний мужчина оказался под колесами поезда и получил различные травмы. Его экстренно госпитализировали.

Ранее в Ленобласти мужчина в наушниках попал под поезд.

