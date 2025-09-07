В Курске вор вынес из трех супермаркетов 18 пакетов кофе и 15 пачек масла

33-летний житель Курска осужден на год исправительных работ за серию краж из трех сетевых магазинов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инциденты произошли в марте-апреле 2025 года. 9 марта подсудимый похитил 15 пачек сливочного масла на сумму более пяти тысяч рублей, спрятав товар в сумку и карманы куртки. Спустя месяц, злоумышленник повторно совершил кражу в другом сетевом магазине, где вынес 10 упаковок кофе, еще через неделю он похитил еще 8 пачек кофе и 9 шоколадных плиток.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% заработка в государственный бюджет.

До этого в Якутии поймали подростка, который воровал сладости из магазина. С заявлением в полицию обратился местный предприниматель, который сообщил о взломе и краже из магазина. Неизвестный похитил из торгового зала чипсы, сладости и газировку и скрылся. Кражу совершил 14-летний школьник, ранее не состоявший на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Подросток признался, что знал об отсутствии камер видеонаблюдения в магазине. Взломав дверь, он похитил товары и спрятал их в заброшенном автомобиле в ближайшем лесу.

Ранее в Красноярске юноша украл букет цветов для возлюбленной.