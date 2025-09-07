На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Алтае трое приятелей похитили и избили сельчанина

На Алтае осудили трех мужчин, похитивших знакомого
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Тальменском районе Алтайского края суд вынес приговор трем местным жителям, похитившим и избившим своего односельчанина. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в конце октября 2024 года в одном из сел Тальменского района. После конфликта между двумя местными жителями один из них, желая отомстить, привлек к преступлению двух своих знакомых. Вечером они подъехали к дому потерпевшего, выманили его на улицу, после чего силой затолкали в багажник автомобиля.

Мужчину вывезли в лесополосу, где инициатор нападения избил его. Злоумышленников удалось задержать, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговорам суда фигуранты получили от пяти до семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Москве мужчина избил прохожего после отказа поделиться с ним сигаретой. В ходе потасовки злоумышленник ударил оппонента бейсбольной битой несколько раз и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин проник в квартиру 88-летнего пенсионера, избил его и ограбил.

