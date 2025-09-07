На Алтае трое приятелей похитили и избили сельчанина

В Тальменском районе Алтайского края суд вынес приговор трем местным жителям, похитившим и избившим своего односельчанина. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в конце октября 2024 года в одном из сел Тальменского района. После конфликта между двумя местными жителями один из них, желая отомстить, привлек к преступлению двух своих знакомых. Вечером они подъехали к дому потерпевшего, выманили его на улицу, после чего силой затолкали в багажник автомобиля.

Мужчину вывезли в лесополосу, где инициатор нападения избил его. Злоумышленников удалось задержать, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговорам суда фигуранты получили от пяти до семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

