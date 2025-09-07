Оренбургская пенсионерка поехала в Казань и отдала мошенникам более 3 млн рублей

70-летняя жительница Оренбурга отдала курьеру мошенников более трех миллионов рублей, поверив в легенду о своем преследовании за «пособничество Украине». Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с потерпевшей под видом сотрудников ФСБ, аферист убедил пожилую женщину в том, что ее подозревают в финансировании Украины. Для якобы предотвращения уголовного дела и проверки купюр он приказал ей снять все накопления и поехать в соседний регион.

Следуя инструкциям, женщина сняла со своих счетов более 2,1 млн рублей и отправилась в Казань. Там она лично передала деньги неизвестному, который представился курьером. Позже злоумышленник, продолжая манипулировать, убедил ее передать еще почти 900 тысяч рублей тем же способом.

Только после того, как преступник перестал выходить на связь, оренбурженка осознала, что стала жертвой аферы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

