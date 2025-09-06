В Самаре мужчина выбил стекло машины после того, как она перестроилась на дороге

В Самаре девушка решила перестроиться на дороге и попала в дорожный конфликт

В Самаре попытка перестроиться закончилась для девушки конфликтом с разбитым стеклом автомобиля. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на Революционной улице, по которой ехала сама пострадавшая.

«По словам женщины, она «мешалась на повороте», увидела свободное место в соседнем ряду и перестроилась», – сообщается в публикации.

Она также добавила, что в момент, когда она стояла на светофоре, одна из машин постоянно сигналила. Спустя некоторое время недовольный водитель подошел к ее транспортному средству и стал кричать. В какой-то момент он, по словам девушки, выбил стекло.

В результате осколки посыпались на автоледи и ее девятилетнюю дочь, также находившуюся в салоне.

По словам девушки, ребенок до сих пор напуган, он получил незначительные травмы. Сама она обратилась в полицию.

