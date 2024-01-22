Украинская беженка убила немца, не желая покидать его квартиру

Украинка предстала в Германии перед судом за убийство немца, который приютил ее в феврале 2022 года. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, 54-летний специалист в области IT-технологий Юрген Ф. из Дахау (Бавария) и 52-летняя Елена К. познакомились примерно 15 лет назад на сайте знакомств. С 2013 года украинка и немец поддерживали дружеские отношения. В феврале 2022 года мужчина принял у себя свою подругу после того, как она неожиданно приехала к нему в Дахау с вещами.

Юрген Ф. сразу поставил беженку перед фактом, что разместит ее временно, но женщина, несмотря на уговоры, отказывалась съезжать и оставалась у него на протяжении почти года. Кроме того, Елена настаивала, чтобы Юрген зарегистрировал ее в своей квартире.

Конфликт обострился, когда немец решил вступить в новые отношения. После очередного спора в феврале 2023 года гражданка Украины нанесла мужчине несколько ударов 16-сантиметровым кухонным ножом, от которых он скончался на месте.

Немецкая прокуратура выдвинула против Елены К. обвинение в убийстве. Дело в данный момент рассматривают в окружном суде Мюнхена.

До этого сообщалось, что польский турист убил свою украинскую подругу в Таиланде.