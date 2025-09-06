Женщина приревновала жениха к школьнице, похитила ее и надругалась палкой

В Казахстане женщина похитила 16-летнюю школьницу, приревновав к ней жениха

Девушка из Казахстана пострадала из-за беспочвенной ревности невесты мужчины, с которым она заговорила. Об этом сообщает Liter.kz.

По данным издания, 16-летняя школьница в течение нескольких минут общалась с мужчиной по телефону только о поступлении в университет. Спустя полчаса после разговора позвонила женщина, представившаяся его невестой. Она потребовала прекратить общение и заблокировать ее возлюбленного, школьница послушалась.

На следующий день женщина подъехала к дому девушки вместе с подругой и позвала в машину «поговорить». В результате школьницу похитили и вывезли на озеро, где, забрав телефон, ее таскали за волосы, тушили о кожу окурки и били.

«По словам пострадавшей, они надругались над ней с помощью палки», – сообщается в публикации.

Затем женщины отвезли пострадавшую домой и стали угрожать, чтобы она никому ничего не рассказала.

Как рассказала уполномоченная по правам ребенка в стране Динара Закиева, подозреваемых уже задержали.

Ранее мужчина затолкал девочку в машину и, едва не расправившись, сбросил с моста.