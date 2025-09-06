На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ВЭФ рассказали о роли технологий в развитии предпринимательства

Маркетплейсы назвали доступной точкой старта старта для бизнеса
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Маркетплейсы стали инструментом, который позволяет молодым предпринимателям конкурировать с крупными брендами. Об этом заявил основатель бренда Svoyaesthetica Кирилл Рубанович на сессии «Молодежь и маркетплейсы – 2030: технологии, предпринимательство и регионы в новой реальности» в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, современные цифровые платформы радикально изменили условия для старта бизнеса и позволяют проще создавать эффективные бизнес-модели. Раньше для запуска требовались значительные вложения, собственная логистика, розничные сети и складские помещения. Сегодня ситуация изменилась.

«Маркетплейсы радикально поменяли правила игры и условия для входа в бизнес. Раньше, чтобы стартовать, необходимы были колоссальные вложения, своя логистика, розничные сети, дистрибьютеры, складские помещения. На сегодняшний день реальность поменялась», — отметил Рубанович.

Он подчеркнул, что наличие большого капитала больше не является обязательным условием для старта бизнеса.

«Деньги не то, что решает в первый момент. На первый план выходит определенный ряд компетенций: умение пользоваться современными ИИ технологиями, дисциплина, фокус и желание постоянно расти и развиваться», — сказал спикер.

Рубанович добавил, что маркетплейсы стали социальным лифтом для молодых предпринимателей, которые хотят запустить свой бренд без значительных стартовых вложений.

Эксперт также посоветовал начинающим бизнесменам сосредоточиться на конкретной нише, прежде чем расширять ассортимент.

«С появлением технологий ИИ провести анализ и найти товары, которые были бы интересны потребителю, стало гораздо проще», — подчеркнул он.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
