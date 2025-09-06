Проработавшую 25 лет в банке женщину заменили ИИ, который она обучала

В Австралии женщину уволили из банка и заменили ИИ, который она обучала

Жительница Австралии лишилась работы из-за искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Sun.

65-летняя женщина по имени Кэтрин Салливан работала в одном банке в течение 25 лет, ее должность была связана с ответами клиентам. По ее словам, некоторое время назад ей поручили разработать и протестировать ответы для Bumblebee AI.

Вскоре ее и других сотрудников уволили из-за того, что искусственный интеллект якобы справлялся с их работой.

«Мы просто чувствовали себя никем, просто числами», – сообщается в публикации.

Салливан стала задавать начальству вопросы о сокращении, но не получала на них ответы в течение восьми рабочих дней.

Позже банк столкнулся с трудностями. Искусственный интеллект не смог справиться с наплывом звонков от клиентов. В результате часть сотрудников вернули, но Салливан отказалась от предложения. Женщина мотивировала это тем, что ей предложили новую должность, которая отличалась от ее предыдущей и не давала каких-либо гарантий.

В банке заявили, что они пересматривают внутреннюю политику и предлагают помощь и рабочие места пострадавшим сотрудникам. Однако компания продолжает развивать программу в области ИИ.

