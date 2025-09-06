На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владивосток сделал ставку на внутренний туризм из Дальнего Востока и Сибири

На ВЭФ отметили рост популярности молодежного туризма на Дальний Восток
Shutterstock

Развитие внутреннего туризма с акцентом на Дальний Восток и Сибирь стало одним из приоритетов для Владивостока. Об этом заявил глава города Константин Шестаков на сессии ВЭФ-2025 «Туризм 360: как работает экосистема путешествий» в рамках Молодежного форума «День будущего».

По словам мэра, определены несколько векторов развития, среди которых ключевым является именно внутренний туризм.

«Здесь, на мой взгляд, все логично и понятно. Зачастую с нами, с нашими подходами спорят, но мы для себя определили, что ключевыми для нас являются регионы Дальнего Востока и Сибири. Мы для себя определили именно такую стратегию, теперь с этим работаем», — отметил Шестаков.

Одним из примеров реализации этой стратегии станет морской круиз по столицам городов Дальнего Востока. Туристический маршрут из Владивостока через Сахалин на Камчатку запустят в 2026 году.

«Уверен, что будет пользоваться очень большим спросом», — добавил мэр.

Директор по связям с государственными органами сервиса путешествий «Туту» Никита Коростелев подтвердил растущий интерес к Дальнему Востоку со стороны молодежи. По данным компании, с января по август 2025 года количество поездок в регион увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Динамика путешествий молодежи на Дальний Восток: мы видим прирост 11% по сравнению с 2024 годом», — сообщил Коростелев.

По его словам, чаще всего туристы приезжают из Иркутской области (прирост 41%) и Москвы (27%). Также в лидерах по этому показателю оказались Красноярский край, Новосибирская и Свердловская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

