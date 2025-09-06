На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске юноша украл букет цветов для возлюбленной

В Красноярске будут судить юношу, укравшего букет роз для своей девушки
В Красноярске перед судом предстанет 17-летний подросток, который похитил из цветочного магазина дорогой букет, чтобы порадовать возлюбленную. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в начале марта в цветочном павильоне на проспекте Красноярский рабочий. По данным полиции, молодой человек ночью подошел к павильону и попросил показать ему самый красивый букет. Когда продавец вынесла цветы стоимостью почти 8,5 тысяч рублей и положила на прилавок, парень схватил розы и попытался скрыться. Несмотря на попытки продавца и другого посетителя задержать вора, ему удалось убежать.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 17-летний ученик одной из школ. На следствии юноша полностью признал вину и пояснил, что хотел сделать подарок своей 19-летней девушке. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее россиянин украл надувную куклу из магазина для взрослых после отказа возлюбленной.

