Россиянин забил отчима жены сахарницей

В Александрове вынесен приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил отчима своей жены, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.

По данным следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки с отчимом своей жены, мужчины поссорились. В ходе конфликта зять схватил сахарницу и несколько раз ударил ею тестя по голове. Крики из кухни услышал сын обвиняемого, он позвонил родственникам и сообщил о произошедшем. Спасить избитого мужчину не удалось, стражи порядка задержали нападавшего.

«Обвиняемый признал вину частично, пояснив, что ударил потерпевшего один раз, отчего тот упал, остальные травмы он мог получить в результате падения, однако сообщил, что не помнит всех обстоятельств произошедшего по причине сильного алкогольного опьянения», — сообщили в прокуратуре.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее россиянин избил мать за невкусный обед и напал на полицейского в поликлинике.