На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин забил отчима жены сахарницей

Во Владимирской области мужчина забил родственника сахарницей
true
true
true
close
Прокуратура Владимирской области

В Александрове вынесен приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил отчима своей жены, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.

По данным следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки с отчимом своей жены, мужчины поссорились. В ходе конфликта зять схватил сахарницу и несколько раз ударил ею тестя по голове. Крики из кухни услышал сын обвиняемого, он позвонил родственникам и сообщил о произошедшем. Спасить избитого мужчину не удалось, стражи порядка задержали нападавшего.

«Обвиняемый признал вину частично, пояснив, что ударил потерпевшего один раз, отчего тот упал, остальные травмы он мог получить в результате падения, однако сообщил, что не помнит всех обстоятельств произошедшего по причине сильного алкогольного опьянения», — сообщили в прокуратуре.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее россиянин избил мать за невкусный обед и напал на полицейского в поликлинике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами