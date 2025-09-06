В Якутии мужчина избил ребенка на детской площадке

В Якутске правоохранительные органы задержали 34-летнего мужчину, который напал на чужого ребенка и избил. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома на улице Жорницкого. Поводом для нападения стал конфликт между детьми. По предварительной информации, на игровой площадке произошла ссора между дочерью задержанного и 11-летним сыном местной жительницы. Мужчина, узнав об этом, приехал на место и начал выяснять отношения с мальчиком.

В ходе разбирательства он схватил ребенка за футболку и нанес ему удар. Мать подростка обратилась с заявлением в полицию. Сотрудникам отдела полиции № 4 потребовалось несколько дней, чтобы установить и задержать подозреваемого. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о привлечении гражданина к уголовной или административной ответственности.

До этого в Новосибирске дети мячом избили 80-летнюю пенсионерку во дворе дома. Инцидент произошел 29 августа во дворе дома на улице Одоевского. К старшеклассницам подошла пожилая женщина и попросила о помощи. Пенсионерка рассказала, что дети игравшие на детской площадке кидались в не мячом. Подростки подошли к детям в возрасте от 8 до 10 лет и попытались вмешаться. Мальчики убежали, а девочки начали оправдываться, но так и не извинились перед пенсионеркой.

Ранее на Кубани юноша-велосипедист случайно наехал на ребенка и был жестоко избит его отцом.