На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Якутии мужчина избил ребенка на детской площадке

В Якутске мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке
true
true
true
close
Shutterstock

В Якутске правоохранительные органы задержали 34-летнего мужчину, который напал на чужого ребенка и избил. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома на улице Жорницкого. Поводом для нападения стал конфликт между детьми. По предварительной информации, на игровой площадке произошла ссора между дочерью задержанного и 11-летним сыном местной жительницы. Мужчина, узнав об этом, приехал на место и начал выяснять отношения с мальчиком.

В ходе разбирательства он схватил ребенка за футболку и нанес ему удар. Мать подростка обратилась с заявлением в полицию. Сотрудникам отдела полиции № 4 потребовалось несколько дней, чтобы установить и задержать подозреваемого. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о привлечении гражданина к уголовной или административной ответственности.

До этого в Новосибирске дети мячом избили 80-летнюю пенсионерку во дворе дома. Инцидент произошел 29 августа во дворе дома на улице Одоевского. К старшеклассницам подошла пожилая женщина и попросила о помощи. Пенсионерка рассказала, что дети игравшие на детской площадке кидались в не мячом. Подростки подошли к детям в возрасте от 8 до 10 лет и попытались вмешаться. Мальчики убежали, а девочки начали оправдываться, но так и не извинились перед пенсионеркой.

Ранее на Кубани юноша-велосипедист случайно наехал на ребенка и был жестоко избит его отцом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами