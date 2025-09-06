Россиян предупредили об опасности зеленого картофеля

Под действием солнечного света и температуры хранения более 4°C содержание соланина в картофеле увеличивается в несколько раз. В зеленом картофеле активно синтезируется хлорофилл (безвредного пигмента) и соланин — токсичный гликоалкалоид, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач.

«Чем дольше клубни находятся на свету, тем выше концентрация яда. Даже 2–5 мг соланина на 1 кг веса тела могут вызвать отравление: тошнота, рвота, боли в животе, головокружение, в тяжелых случаях — галлюцинации и угнетение ЦНС», — объяснила она.

Кипячение и жарка разрушают лишь часть токсина, поэтому опасность остается.

«Попадая в кровь, соланин оказывает токсическое действие на сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную, мочевыделительную системы. В больших количествах он может вызвать перебои дыхания, общую слабость, головокружение, головные боли», — сказала эксперт.

В особо тяжелых случаях не исключены парезы, параличи конечностей, асфиксия, остановка сердца. Однако такой исход маловероятен для здоровых взрослых людей.

Особенно опасен зеленый картофель для детей (низкий вес тела и чувствительность к токсинам), беременных (риск врожденных патологий) и людей с хроническими заболеваниями ЖКТ.

«Минимизировать риски можно при хранении в темном, прохладном месте (например, в мешковине или непрозрачном контейнере). Если картофель слегка позеленел, срезайте участки с кожурой и 1–2 см мякоти под ней. Клубни с обширным позеленением или ростками лучше выбросить. Позеленевший картофель можно использовать для посадки, но не в пищу», — рекомендовала Кулач.

Выбирайте сорта с низким содержанием соланина. Зеленый картофель — не просто «неаппетитный», а потенциально опасный. Лучшая стратегия — профилактика: правильное хранение и внимательный осмотр клубней перед готовкой.

