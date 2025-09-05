Россиянин получил 14 лет строгого режима за надругательство над семилетней падчерицей

В Кузбассе местный житель надругался над своей семилетней падчерицей и получил срок. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось 15 марта, когда мужчина из города Юрги, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы. О произошедшем стало известно матери девочки, которая обратилась в правоохранительные органы.

Мужчина был задержан и сотрудничал со следствием. Суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и восемь месяцев. Также с осужденного взыскано 650 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

